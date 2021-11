O metrô de Belo Horizonte vai funcionar em horário especial entre sexta-feira (26) e domingo (28), para atender a demanda de consumidores em shoppings da capital na edição 2021 da Black Friday. A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) nesta quarta-feira (24).

Segundo o órgão, as estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia vão funcionar até às 23h30 com as bilheterias abertas, sendo justamente as únicas três estações que dão acesso direto a shoppings em BH. Todas as outras estações do sistema estarão abertas, apenas para desembarque, após às 23h.

Para evitar filas e aglomerações, a CBTU reforça o pedido para que os usuários comprem o ingresso de retorno com antecedência. As bilheterias funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos nos picos e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.

Ainda permanece obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô, segundo a CBTU. A medida segue decreto municipal e não tem validade determinada, podendo levar ao impedimento da entrada de pessoas que não cumpram a determinação.

