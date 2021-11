Durante o mês de dezembro, a Feira Hippie, localizada na avenida Afonso Pena, no Centro de BH, vai ter o horário de funcionamento estendido. Normalmente se encerrando às 14h, os feirantes poderão expor produtos até as 15h nos dias 5, 12 e 19 do próximo mês.

A decisão foi tomada pelos membros do Comitê de Combate à Covid-19 na capital, diante da estabilidade nos indicadores epidemiológicos e avanço da vacinação na cidade. O objetivo, segundo a prefeitura, é "privilegiar a economia popular às vésperas do Natal – melhor data do ano para o comércio -, além de trazer mais segurança sanitária em um período em que as pessoas saem às compras".

Apesar da extensão do funcionamento, a PBH reforça a necessidade do cumprimento das medidas de saúde e segurança durante a permanência na feira, como uso de máscara e distanciamento social. Desde o ano passado, o layout foi redesenhado para aumentar o espaço entre as barracas e melhorar o fluxo dos visitantes.

Atualmente, a Feira Hippie é dividida em 16 setores, incluindo três áreas de alimentação, com mais de dois mil expositores e cerca de dez mil trabalhadores diretos e indiretos. O local recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo.

Leia mais:

Kalil veta 100% de projeto que classifica eventos religiosos como essenciais em BH

Trabalhadores do metrô de BH podem entrar em estado de greve a partir de quinta