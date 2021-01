O metrô de Belo Horizonte voltará a operar normalmente, a partir desta segunda-feira (18), sem restrições de trens no intervalo de 11h30 às 15h30, como ocorreu na última semana. Conforme comunicado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a regularidade das operações é necessária mesmo frente às restrições impostas ao comércio da capital mineira.

De acordo com a empresa, após avaliar os reflexos da mudança do funcionamento das atividades de BH no transporte coletivo, foi constatado que a demanda global de passageiros permaneceu quase inalterada, caindo cerca de 15% na comparação como a semana anterior (quando não havia restrições ao comércio).

Desta forma, a CBTU optou por voltar a ofertar mais trens no horário de pico, bem como pela circulação sem interrupções.

Veja como ficam os horários a partir desta segunda-feira:

Neste (17) e no próximo domingo 924), em função da realização das provas do Enem, as estações de metrô de BH permanecerão abertas das 5h40 às 21h30, ininterruptamente. Para facilitar o embarque dos candidatos, os intervalos de operação serão reduzidos: das 10h às 13h, a cada 15 minutos, e nos demais horários, a cada 25 minutos.

É obrigatório o uso de máscara nas estações e dentro dos vagões. O acessório deve cobrir nariz e boca, conforme determina lei municipal.

