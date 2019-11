Cerca de 40 metros foi a distância percorrida por um motorista de ônibus após parar em um ponto final no bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite de domingo (24). Apesar do deslocamento considerado pequeno, a distância foi suficiente para ferir uma mulher de 20 anos, que ficou presa pelo pé na porta do coletivo e foi arrastada, e matar o filho dela, de 1 ano e 11 meses. Ao perceber o que aconteceu, o condutor de 29 anos entrou em estado de choque. "Meu Deus, o que eu fiz? Pelo amor de Deus", teria dito o motorista segundo o relato de uma testemunha à polícia.

O caso aconteceu por volta das 19h na rua Padre Paulo Rególio, quando o motorista que conduzia o ônibus da linha 608 (Nova Pampulha/Venda Nova) parou para alguns dos cerca de 25 passageiros que transportava descerem. De acordo com a Polícia Militar (PM), em seu depoimento o homem disse ter verificado os três espelhos para certificar que todos já tinha saído do veículo, fechando a porta e arrancando em seguida.



A criança estava nos braços da mãe, que acabou caindo ao ficar com um dos pés presos na porta do coletivo A criança estava nos braços da mãe, que acabou caindo ao ficar com um dos pés presos na porta do coletivo

Porém, logo em seguida ele passou a ouvir gritos dos passageiros para que ele parasse o coletivo. Com o pé preso na porta, a mãe disse que o filho estaria "lá em cima", apontando para trás. Quando o motorista, a mãe e uma pessoa que passavam pela rua alcançaram o bebê, o encontraram com diversos ferimentos pelo corpo. A suspeita é que o ônibus tenha passado sobre a vítima.

Em seu relato, a mãe do garotinho disse estava com a criança de colo e esperou o ônibus parar para desembarcar. Porém, quando chegou no último degrau, sentiu o pé esquerdo ficar preso na porta. Ela se desequilibrou e caiu, momento em que o menino acabou se desprendendo de seus braços.

Ouvido e liberado

O motorista do ônibus, que passou pelo teste do bafômetro e nada foi constatado, acabou sendo levado para a delegacia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) .

Lá, ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. Agora, ele está à disposição da Justiça.

