Um sargento reformado da Polícia Militar foi morto a facadas pelo próprio filho em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de domingo (3).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (B.O.), o militar de 56 anos agredia a esposa, de 50, com um cabo de vassoura após chegar em casa embriagado. O filho deles, de 29, chegou ao local e atacou o próprio pai a golpes de faca, no peito e no pescoço.

A mulher e o marido foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, na capital. O homem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, o filho se entregou. A mulher disse que ele agiu apenas para defendê-la das agressões, e que o companheiro apresentava comportamento violento.

