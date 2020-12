O Ministério da Justiça e Segurança Pública e as polícias civis de todo o país deflagraram, nesta sexta-feira (4), a operação Vetus, de combate a crimes de violência contra idosos. A força-tarefa ocorre nos 26 estados e no Distrito Federal.

Em Minas, ação ocorre em várias cidades, de acordo com a Polícia Civil. Entretanto, a corporação não informou quais são, nem se serão cumpridos mandados de busca e apreensão ou prisão.

As diligências contam com a parceria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, após constatação de que o total de denúncias de crimes registrados por meio do Disque 100 aumentou durante a pandemia da Covid-19.

Mais detalhes sobre a operação serão apresentados em coletiva de imprensa do Ministério da Justiça e da Polícia Civil mineira ainda nesta sexta.

