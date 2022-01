Estão abertas as inscrições para a contratação de psicólogos e assistentes sociais na rede estadual de ensino em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), estão previstas 460 vagas, sendo 230 para cada cargo, para atuar em núcleos distribuídos em diversos municípios de todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

As inscrições começaram nesta sexta-feira (28), e seguem até quinta-feira (3). Todo o processo pode ser feito online neste link. Serão duas etapas em formato de classificação e eliminação, incluindo análise dos currículos e entrevistas com os candidatos, sempre com participação de servidores da SEE. O contrato é de um ano, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.

Serão desenvolvidas ações que auxiliem as unidades no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na mediação de conflitos.

O trabalho do psicólogo será acompanhar o ambiente escolar e participar do processo pedagógico sem atuação clínica. Já o assistente social deve garantir orientações para a comunidade escolar sobre direitos e deveres individuais e coletivos, com foco na melhoria das relações de ensino e aprendizagem.

As SREs serão responsáveis por organizar a implementação das unidades, de acordo com a necessidade de atendimento. Serão priorizadas as cidades cujas escolas e regionais tenham mais registros de situações de violação de direitos dos estudantes na rede estadual de ensino. O edital completo está aqui.

