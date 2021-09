Minas Gerais tem 2.002.349 pessoas recuperadas da Covid-19, conforme boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (10). Outros 35.905 casos seguem em acompanhamento.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, são 2.091.779 casos registrados em Minas. Foram 53.525 vidas perdidas.

Ainda conforme o boletim, nas últimas 24 horas, o Estado registrou 3.111 novos casos da Covid-19 nas últimas 24h. No mesmo período, 101 pessoas morreram em decorrência da doença.

Andamento da vacinação

De acordo com o Painel Vacinômetro da SES, o Ministério da Saúde já enviou 26.019.234 doses de vacinas para Minas. Quase 14 milhões de mineiros estão imunizados com a primeira dose, e pouco mais de 6 milhões já receberam as duas doses. Outras 480.944 pessoas se vacinaram com dose única no Estado.

