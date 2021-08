Municípios inseridos nas Ondas Amarela ou Verde do Minas Consciente podem retornar com as atividades presenciais dos 6º e 7º anos do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio da rede estadual a partir de 23 de agosto.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE), além dessas turmas, as da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e dos períodos da educação profissional e curso normal ficam autorizados a se juntar às outras séries que já haviam retomado as atividades.

Com a nova autorização, todos os alunos da rede dessas localidades poderão voltar a frequentar as escolas, desde que não exista decreto impeditivo por parte das prefeituras.

A partir de segunda-feira (16), os colégios podem iniciar o acolhimentos dos professores. Só na semana seguinte é que os alunos retornarão às atividades presenciais, ainda que no modelo híbrido e facultativo.

A partir de agora, a rede estadual passa a contar com 1.661 escolas estaduais reabertas, em 256 municípios. Essas unidades atendem um total de 952 mil alunos em todas as etapas de ensino.

Segundo a SEE, todas as regiões do Estado seguem aptas para o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual, desde que não haja impedimento por parte das administrações municipais. O movimento é possível em função da melhoria dos índices epidemiológicos e do acompanhamento realizado das primeiras unidades de ensino que reabriram.

Cenários

Nas cidades inseridas na onda vermelha do plano estadual, são autorizadas as atividades presenciais apenas para as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).

Quem quiser verificar as escolas com atividades presenciais autorizadas, basta acessar www.educacao.mg.gov.br. Na aba destinada à retomada, a listagem de municípios e unidades de ensino autorizadas é atualizada diariamente.

De acordo com a secretaria, o contato com o gestor da instituição também é fundamental para ficar por dentro de todas as informações sobre o ensino híbrido.

