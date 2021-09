Mais 1.548 casos de Covid-19 foram confirmados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (28) pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Com as novas infecções, o total de infectados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado, chegou a 2.134.739.

De acordo com o levantamento, em um período de um dia, 52 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Agora são 54.425 vidas perdidas pela enfermidade.

Os casos recuperados, por outro lado, chegaram a 2.049.303. Outros 31.011 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Conforme o Vacinômetro, 14,6 milhões de mineiros foram vacinados contra a Covid. O número é equivalente a 89% da população com 18 anos ou mais no Estado.

Desse grupo, 7,4 milhões tomaram o reforço e outros 485 mil foram contemplados com a Janssen, administrada em dose única (48,4% dos adultos).

