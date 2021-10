Nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 2.856 casos de Covid-19, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicado nesta sexta-feira (1º).

Com as novas confirmações, são 2.143.243 de testes positivos no território desde o início da pandemia, em março do ano passado.

De acordo com o levantamento, no período de um dia, 66 pessoas morreram por complicações da doença. Ao todo, são 54.613 óbitos.

Por outro lado, o número de recuperados é de 2.057.934. Outros 30.687 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Em Minas, 14,8 milhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid. Desse grupo, 8 milhões tomaram o reforço. Outros 486 mil mineiros foram imunizados com o produto da Janssen, administrado em dose única.

