Minas Gerais registrou mais três casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença que atinge crianças e está associada à Covid-19. Até a manhã desta terça-feira (6), foram 85 confirmações no Estado e outros 28 seguem em investigação. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

No total, 241 casos foram notificados. Destes, 128 foram descartados, 71 pacientes já tiveram alta e uma criança morreu em decorrência da síndrome. O óbito foi registrado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Até semana passada, no levantamento divulgado no dia 23 de março, eram 237 notificações, 120 casos descartados e 82 confirmados.

Ao todo, 36 municípios tiveram ao menos um registro da doença em todo território mineiro. No Estado, a síndrome infantil foi registrada em crianças de 0 a 14 anos. Grande parte, 52,94%, foi confirmada em pacientes com idades de 0 a 4. Crianças de 5 a 9 anos representam 40% do total e os de 10 a 14, 7,02%.

Meninos foram os mais afetados e aparecem em 60% dos casos. Além disso, das crianças que tiveram a síndrome, 89,41% não apresentavam comorbidades.

Balanço

Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados até o momento, com 30 registros. Contagem, na Grande BH, aparece na sequência, com sete. Betim, também na região metropolitana, e Montes Claros, no Norte de Minas, têm quatro.

Uberlândia, no Triângulo, e Sete Lagoas, têm três confirmações cada. Vespasiano, Ipatinga e Nova Serrana têm dois registros. Outras 27 cidades, como Governador Valadares, Juiz de Fora, Santa Luzia e Teófilo Otoni, tiveram um caso. Confira a lista completa aqui.

Sintomas

Os pacientes diagnosticados com a enfermidade podem apresentar quadro de insuficiência respiratória de forma grave, além de doença renal e insuficiência cardíaca agudas. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema nos pés e nas mãos.

