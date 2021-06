Mais 704 novos profissionais de educação vão ser contratados pelo governo de Minas para reforçar o corpo docente de unidades de ensino na retomada das atividades presenciais da rede estadual, marcada para a próxima segunda-feira (21). A informação foi confirmada pela secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, nesta segunda (14).

“Outra demanda antiga dos gestores escolares e que busca permitir que eles possam estar cada vez mais focados na aprendizagem dos estudantes é a disposição de mais um ATB em cada escola”, afirmou à Agência Minas.

Os Especialistas em Educação Básica (EBB) atuam na formação e orientação dos professores, no acompanhamento aos estudantes, na articulação com a comunidade e outras funções. Todas as escolas da rede já contavam com ao menos um profissional da área, que agora passa a ter um por turno. Os novos trabalhadores irão atuar em 673 unidades de ensino.

Já os Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) são funcionários do quadro administrativo que colaboram com ações de organização, registros e acompanhamento de dados e informações em parceria com o gestor escolar. Com essa iniciativa, serão contempladas todas as escolas da rede estadual de ensino. Atualmente, as unidades de ensino já contam com ATBs e terão o reforço de mais um profissional.

Retomada

Nesta segunda-feira (14), profissionais da educação que atuam em escolas estaduais localizadas em municípios que estão em Onda Verde ou Amarela do Minas Consciente e que a prefeitura não apresentou restrições, retomam o trabalho presencial para preparação das atividades O retorno, que é facultativo, começa apenas com as turmas do 1° ao 5° ano do ensino fundamental.

Seguindo o protocolo sanitário, as escolas deverão obter equipamentos de proteção e produtos de higiene como dispensador com sabonete líquido, álcool em gel, copos descartáveis, papel toalha, luvas e lixeiras com tampa e pedal, entre outras recomendações.

*Com informações de Agência Minas

Leia mais:

Mais de cem escolas estaduais retomam atividades presenciais em Minas nesta segunda; veja quais

Site ajuda pessoas a encontrar máscaras de proteção contra Covid PFF2 por menos de R$ 2