Com a virada de mês, o calendário de imunização contra a Covid-19 em Minas também anda. A meta do Estado é proteger todos os moradores de 25 a 39 anos até o fim de agosto. No entanto, algumas cidades já se adiantaram em relação ao cronograma estadual.

A previsão do governo mineiro é imunizar, ao menos com a primeira dose, toda a população maior de idade até setembro, desde que as vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde dentro do prazo - no próximo mês, é a vez daqueles de 18 a 24 anos.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, porém, o processo de aplicação foi mais rápido e várias cidades se adiantaram ao calendário ainda em julho. É o caso da capital, que já protege os moradores de 35 anos, Contagem (36) e Betim (39), por exemplo. Em Confins, a situação está ainda mais à frente das outras cidades, vacinando aqueles com 20 anos ou mais.

Vale lembrar que o Executivo já contava com essas divergências no calendário desde a antecipação das datas. “Haverá município que conseguirá avançar mais rápido e outros mais devagar”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, à época.

Veja as datas

- 25 a 39 anos: agosto

- 18 a 24 anos: setembro

Vacinas

Em julho, Minas recebeu do governo federal cerca de quatro milhões de doses entre AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer. Desde o início da campanha, em janeiro, quase 10 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina, valor equivalente a 60% do público-alvo. Foram contemplados com o reforço mais de 3,6 milhões de mineiros. Outros 420 mil receberam a dosagem única.

Nesta segunda-feira (2), uma remessa com 641 mil vacinas foi entregue à Secretaria de Estado de Saúde (SES). A carga será distribuída às prefeituras até esta terça (3). O lote será destinado aos caminhoneiros e trabalhadores industriais, além de adultos de 50 a 54 anos e a segunda dose de pessoas com comorbidade e com deficiência permanente grave.

Para conferir quantas unidades foram aplicadas em cada uma das 853 cidades do território, clique aqui. Depois, em “Pesquisar Município” (canto superior esquerdo), digite o nome da localidade e clique no ícone de lupa. Outra opção é pela aba "Municípios" (canto inferior esquerdo).

