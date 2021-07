A partir da próxima segunda-feira (2), 641.200 doses de imunizantes contra a Covid-19 serão distribuídas aos municípios de Minas Gerais. Desse total, 351 mil são da Pfizer e 290,2 mil da CoronaVac. A quantidade para cada Unidades Regionais de Saúde (URSs) ainda não foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A previsão é que as vacinas cheguem em Belo Horizonte, na Central Estadual da Rede de Frio, ainda nesta sexta-feira (30), até as 22h. Os trâmites operacionais dos envios serão finalizados na segunda.

As URSs de BH devem receber as doses no mesmo dia, no período da tarde. Para as outras cidades, o envio será na terça-feira (3).

