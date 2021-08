A Covid-19 já tirou a vida de 51.216 mineiros. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 128 óbitos, conforme o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (7) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ainda segundo o levantamento, 4.488 casos da enfermidade foram registrados no Estado em um dia. Até o momento, mais de 1,9 milhão de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em território mineiro.

Desses, mais de 1,8 milhão estão recuperados e 50.261 seguem em observação, internados ou em isolamento.

Vacinação

Até essa sexta-feira (6), de acordo com a SES-MG, 10,4 milhões de pessoas tinham recebido a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no Estado. Desse grupo, mais de 3,9 milhões foram contemplados com o reforço.

Outros 457.702 mil mineiros receberam a dose única da Janssen. Para Minas, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 18,4 milhões de vacinas, sendo 17,2 milhões distribuídas aos municípios.

