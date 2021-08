A vacinação contra a Covid-19 chega para mulheres de 34 anos neste sábado (7) na capital mineira. O grupo será contemplado com a primeira dose nos postos de saúde e drive trhru até as 14h. Além disso, é oferecida a segunda aplicação para pessoas com comorbidades de 34 a 41 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda estar sempre atento ao cartão de vacinação e aos locais de aplicação, disponibilizados no portal da prefeitura. De acordo com a pasta, a segunda dose só pode ser antecipada em, no máximo, sete dias, considerando como referência o dia marcado no cartão, documento que deve ser apresentado no momento da imunização.

Até o momento, a capital já vacinou 65,3% do público-alvo total com a primeira aplicação - mais de 1,4 milhão de habitantes - e 31,5% com a segunda (mais de 668 mil pessoas) ou a dose única (58,7 mil).

Requisitos para se vacinar

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto e CPF

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:

Segunda-feira (9): segunda dose para pessoas com comorbidades de 18 a 33 anos e repescagem para pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, com deficiência permanente e Síndrome de Down

Terça-feira (10): primeira dose para pessoas de 33 anos

Quarta-feira (11): primeira dose para pessoas de 32 anos

Quinta-feira (12): primeira dose para pessoas de 31 anos

