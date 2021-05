De todos os 853 municípios de Minas Gerais, 823 já registraram mortes causadas pela Covid-19, o que representa 96% do total. Apenas 30 cidades estão sem óbitos em decorrência da pandemia no Estado, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde divulgado nesta segunda-feira (10).

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Minas já teve 1.416.845 casos confirmados de Covid-19 com 36.062 mortes pela doença, sendo 51 óbitos notificados nas últimas 24 horas. Os dados do levantamento apontam ainda para 1.231 novos infectados no intervalo de um dia.

As cidades livres de mortes são: Araçaí, Aricanduva, Bertópolis, Bonito de Minas, Campo Azul, Carmésia, Carvalhos, Cedro do Abaeté, Diogo de Vasconcelos, Estrela do Indaiá, Fama, Fortuna de Minas, Ibitiúra de Minas, José Gonçalves de Minas, José Raydan, Miravânia, Monjolos, Patis, Pedra do Anta, Pedro Teixeira, Santa Bárbara do Tugúrio, Santana dos Montes, Santo Hipólito, São João do Pacuí, São Sebastião do Maranhão, Serra Azul de Minas, Serra da Saudade, Serranos, Tapiraí e Veredinha.

