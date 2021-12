Mais um caso suspeito da variante Ômicron do coronavírus está sob investigação, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quarta-feira (15). Ao todo, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) analisa amostras genômicas de cinco pessoas. Em todos os casos, o resultado positivo para a Covid-19 foi confirmado por meio de teste RT-PCR.

De acordo com o órgão, são duas pacientes do sexo feminino e três do sexo masculino, procedentes de Gana (1), Moçambique (1) e da África do Sul (3). Quatro casos suspeitos foram notificados no último fim de semana. E, no desta quarta-feira, a pessoa com suspeita de ter contraído a variante do coronavírus é um homem vindo da África do Sul.

A previsão é que em 5 a 7 dias úteis seja possível identificar a variante a partir do sequenciamento genético dos primeiros casos em análise.

A previsão inicial era de que o resultado seria apresentado nesta quarta. No entanto, com a atualização, só deverá sair entre sexta-feira (17) e segunda-feira (20). Os casos já foram comunicados ao Ministério da Saúde.

Anteriormente, um caso notificado foi descartado, conforme resultado de análise laboratorial. Até o momento, nenhum caso confirmado da variante B.1.1.529 foi identificado em Minas.

Em nota, a SES afirmou que mantém o monitoramento genômico e a vigilância epidemiológica acompanhando a incidência da doença causada pelo coronavírus no estado. Além disso, enfatizou a importância das recomendações sanitárias, como o uso correto de máscaras, lavagem das mãos com frequência e evitar aglomerações.

