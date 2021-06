Minas Gerais já perdeu 11.764 doses contra a Covid-19 desde o início da vacinação após avaliação do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 40.722 imunizantes foram encaminhados para a pasta por suspeitas de alteração.

As ocorrências foram registradas em 15 municípios mineiros e as principais causas do desperdício são a falta de energia, falha em equipamentos e no transporte e vandalismo.

Ainda segundo a pasta, “assim que o município identifica alguma alteração no imunizante, ele preenche um formulário on-line e notifica a SES e o Ministério da Saúde, sendo o governo federal responsável pela avaliação conclusiva da destinação da vacina”.

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou esta semana, pela segunda vez, a perda de 270 doses da AstraZeneca. A justificativa foi problema técnico. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Sala de Vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Petrópolis passou por uma limpeza geral no último sábado (19). Durante o trabalho, realizado por empresa terceirizada, a câmara fria foi desligada e não foi reconectada à energia.

Em abril deste ano, 120 doses de vacina contra a Covid-19 também foram descartadas após uma pane no refrigerador da UBS do bairro Cruzeiro do Sul.

Até o momento, mais de 6,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a doença em Minas. Do total, 2,6 milhões foram imunizados com as duas aplicações.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 12,6 milhões de doses de vacinas, sendo​ 11,3 milhões distribuídas aos municípios.

