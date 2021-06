Em meio à escassez de vacinas contra a Covid-19 em todo o país, a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou a perda, pela segunda vez neste ano, de 270 doses da AstraZeneca por problema técnico nesse fim de semana. Outros 1.442 imunizantes de outras doenças também expiraram.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Sala de Vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Petrópolis passou por uma limpeza geral no último sábado (19). Durante o trabalho, realizado por empresa terceirizada, a câmara fria foi desligada e não foi reconectada à energia.

O desperdício foi identificado na manhã desta segunda-feira (21) pela equipe responsável pelo posto de saúde. Somente os imunizantes contra a Covid serviriam para proteger 135 cidadãos. Em relação às outras 1.442 doses perdidas, a prefeitura não informou contra quais enfermidades elas seriam utilizadas.

Em nota, a Secretaria Municipal ainda declarou que a gerência de unidade e a Central de Vacinas do município foram comunicados sobre o fato. "A prefeitura está apurando a intercorrência para tomar as providências cabíveis".

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para saber se as doses serão repostas e se há alguma penalidade ao município, e aguarda retorno.

Segunda vez

Em abril deste ano, 120 doses de vacina contra a Covid-19 foram descartadas após uma pane no refrigerador da UBS do bairro Cruzeiro do Sul, também em Betim. Além deles, outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação também foram anulados.

