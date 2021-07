Torcedores poderão voltar a frequentar os estádios de futebol do Vale do Aço a partir de sábado (10). A mudança acontece após a região avançar, nesta quinta-feira (8), para a Onda Verde do Minas Consciente.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a medida vale apenas para as prefeituras que fazem parte do programa estadual. “Se o município tiver aderido, poderá receber público no estádio”, afirmou.

De acordo com o gestor, cabe a cada cidade autorizar, ou não, o retorno do público, já que em várias localidades existem decretos municipais que proíbem a presença da torcida.

Além disso, o chefe da pasta estadual disse que não há limite de pessoas nas arquibancadas, mas há obrigatoriedade do uso de máscara. “Só há limitação pelo distanciamento social mínimo. Então, o estádio está apto a receber jogos com público, obedecendo as medidas”, concluiu.

Procurada pela reportagem, a Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não se posicionou sobre o assunto.

