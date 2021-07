O governo do Estado liberou a presença das torcidas nos estádios de futebol independente de qual onda do Minas Consciente a cidade onde a partida será realizada está incluída. No entanto, há a necessidade do aval das federações e das prefeituras para a realização de jogos com público. A autorização acontece devido ao progresso da vacinação e a melhoria dos indicadores da doença no território mineiro.

As mudanças foram deliberadas pelo Comitê Extraordinário Covid-19, nesta quinta-feira (15), e divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). As alterações, que valem para eventos de natureza esportiva, religiosa, comercial ou social nas cidades que aderiram ao programa estadual, começam a valer em 15 de agosto. As prefeituras têm a palavra final e podem vetar as atividades.

Na semana passada, o retorno dos torcedores às arquibancadas estava previsto apenas nos municípios na Onda Verde do Minas Consciente. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, as novas regras, aprovadas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes), se baseiam em experiências bem-sucedidas em outros países.

“Fizemos uma ampla discussão e a equipe técnica buscou exemplos em outros países que já passaram por uma fase de vacinação semelhante à nossa (50% com primeira dose e segunda dose crescendo, chegando próximo de 15%) para definir as regras”, afirmou à Agência Minas.

O chefe da pasta estadual lembrou, ainda, que os novos protocolos poderão ser atualizados conforme as mudanças no cenário epidemiológico. Veja as novas regras abaixo:

Regras mínimas:

Entrada do evento: aferição de temperatura, controle no fluxo de acesso e acesso com hora marcada;

Distanciamento de 1,5 metros: a ser aplicado em filas, entre cadeiras/assentos e também no cálculo da capacidade;

Apresentação de documento de imunização presumida: cartão de vacinação que comprove imunização completa superior ou igual a 15 dias ou PCR ou laudo médico com positividade para Covid-19 (entre 15 e 90 dias).

*É obrigatório comunicar as regras aos participantes e facilitar a devolução do ingresso

Por onda:

Vermelha

Lotação máxima de 50 pessoas ou 10% da capacidade em ambientes fechados; 30% da capacidade em ambientes ao ar livre;

Duração máxima de 5 horas;

Horário permitido: entre 8h e 21h.

Amarela

Lotação máxima de 300 pessoas ou 30% da capacidade em ambientes fechados; 600 pessoas ou 50% da capacidade em ambientes ao ar livre;

Duração máxima de 6 horas;

Horário permitido: entre 7h e 23h.

Verde

Lotação máxima de 50% da capacidade em ambientes fechados; sem limite de lotação em ambientes ao ar livre;

Duração máxima de 12 horas;

Sem restrição de horário.

Mudanças de ondas

A macrorregião de saúde Sudeste vai avançar, neste sábado (17), para a Onda Verde do programa estadual. Na mesma data, Norte e Sul irão para a Amarela. Com as alterações, 12 das 15 regionais estarão posicionadas em níveis mais flexíveis de funcionamento das atividades.

Apenas três regiões (Triângulo do Sul, Nordeste e Leste do Sul) se encontram na Onda Vermelha, considerada a mais restritiva. Mesmo assim, o Estado reforçou que nenhuma delas possui cenário epidemiológico desfavorável, o que inviabilizaria, por exemplo, a volta às aulas presenciais.

*Com Agência Minas

