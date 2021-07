Após 7 dias sem novas remessas da vacina contra a Covid-19, Minas receberá 379.750 doses na noite desta quinta-feira (15). O quantitativo é composto por imunizantes da AstraZeneca, que necessitam de duas doses para a proteção.

O Estado explicou que a chegada será por via terrestre, diretamente na Central Estadual da Rede de Frio, no bairro Gameleira, na região Leste de Belo Horizonte. A dinâmica de distribuição ainda não foi informada. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), e aguarda retorno.

Até então, o mais recente envio de vacinas para Minas ocorreu na última sexta-feira (9), com 351.040 doses - sendo 79,6 mil da CoronaVac e 271.440 da Pfizer. De acordo com dados da SES-MG desta quinta-feira (15), o território mineiro já recebeu 15.396.494 doses.

Desse total, 15.379.741 foram para as URS's e 14.929.682 foram para as prefeituras. Até o momento, 8.344.886 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose no Estado; 2.853.328 com o reforço (segunda dose); e 179.620 cidadãos receberam a dose única (Janssen).

Remessas de vacina já entregues a Minas Gerais:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª remessa

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021 (aguardando chegada)

