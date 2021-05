Mais 420 mil doses da Astrazeneca, vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), chegam na noite desta quinta-feira (13) a Minas. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“A Astrazeneca dessa remessa é basicamente a segunda dose. Então, o público imunizado há dois ou três meses será vacinado com a segunda dose”, afirmou o chefe da pasta estadual. Ao todo, o Ministério da Saúde já disponibilizou mais de 3,2 milhões de unidades da Astrazeneca ao Estado.

CoronaVac

Outras 207,8 mil doses da CoronaVac serão encaminhadas a Minas pelo Instituto Butantan nesta quinta. Os imunizantes também serão utilizados no complemento do ciclo vacinal de idosos que receberam a primeira dose há mais de 28 dias.

No entanto, o quantitativo é metade do prometido na semana passada. Segundo Baccheretti, um novo lote com mais 200 mil vacinas deve chegar nos próximos dias.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 371 mil unidades da CoronaVac são necessárias para o reforço da população de 830 cidades. No sábado (8), as primeiras 100 mil foram entregues ao governo mineiro para iniciar a segunda aplicação nesse grupo.

