Por conta do feriado de 7 de Setembro, o Ministério da Saúde adiou a entrega, marcada para essa terça-feira, de 280.740 doses do imunizante da Pfizer a Minas Gerais. A nova previsão é de que as vacinas cheguem nesta quarta-feira (8) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a primeira parte do carregamento, composto por 155.610 unidades, deve desembarcar em Belo Horizonte por volta das 14h25. O restante (125.130 doses), às 18h45.

Conforme o órgão, as vacinas serão distribuídas para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) logo após chegarem à Central da Rede de Frio, na capital mineira.

Na segunda-feira (6), o governo estadual iniciou o repasse de 284.592 doses da Pfizer, pertencentes à 46ª remessa, além de 429.800 unidades da CoronaVac e 176.172 do produto da BioNTech (47º lote).

Os imunizantes da Pfizer são destinados à aplicação da segunda dose em adultos a partir de 18 anos. Já os fabricados pelo Instituto Butantan darão continuidade à vacinação das pessoas de 35 a 39 anos.



Até o momento, o governo de Minas já repassou aos municípios 22.344.609 doses de imunizantes contra a Covid-19. A cobertura vacinal da população maior de idade está em 81,85%.

