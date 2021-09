Minas vai receber, nesta segunda-feira (13), 544.050 doses da Pfizer, vacina contra a Covid-19. O 50º lote disponibilizado pelo Ministério da Saúde ao Estado chegará por transporte aéreo.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as unidades serão entregues em três desembarques no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

O primeiro ocorreu às 8h40, enquanto os dois últimos estão programados ainda para a manhã de hoje. A remessa vai ser encaminhada à Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste da capital.

Remessas

De acordo com o Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização, mais de 26 milhões de unidades foram disponibilizadas pelo governo federal a Minas.

Com esse quantitativo, 13,9 milhões de pessoas se vacinaram com a primeira dose, enquanto seis milhões já foram contempladas com o reforço. Mais de 480 mil mineiros estão protegidos com a Janssen, administrada em dosagem única.

Leia mais:

BH não tem previsão para aplicar 1ª dose contra Covid em jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades

Após desafio na internet, médicos alertam sobre uso indevido de remédio para ‘afinar o nariz’