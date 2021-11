Mais 678.600 doses de vacinas da Pfizer chegarão a Minas entre esta terça (16) e quarta-feira (17). Os imunizantes, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), serão transportados por via aérea e recebidos em três desembarques no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana.

Nesta terça, serão dois desembarques: às 13h55 e às 14h45. Já na quarta-feira, a chegada está prevista para 11h40. As doses serão encaminhadas para a Central Estadual da Rede de Frio e, posteriormente, encaminhadas para os municípios.

A remessa faz parte da complementação do 67º lote de vacinas contra a Covid enviado ao Estado pelo Ministério da Saúde. Até o momento, mais de 37,2 milhões de doses foram destinadas a Minas, das quais 34,2 milhões já foram distribuídas.

Imunização

Mais de 70% da população mineira com 12 anos ou mais está com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo no Estado. São mais de 12,7 milhões de pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, da Janssen, segundo dados atualizados nesta terça-feira (16) pelo Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização.

Ainda segundo o detalhamento, 16,2 milhões de doses foram administradas como primeira aplicação. O dado corresponde a quase 90% da população acima de 12 anos. Em relação à dose de reforço, foram mais de 1,3 milhões de aplicações.

