Minas Gerais deverá receber, nos próximos dias, 149.550 unidades da Janssen, vacina que requer a aplicação de apenas uma dose para imunização contra o novo coronavírus. Ainda não há previsão de data de entrega. Nessa terça-feira (22), chegaram ao Brasil 1,5 milhão desses imunizantes.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta quarta (23). O dado está presente no 25º informe técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Conforme o documento, a recomendação é que o quantitativo seja usado para atender pessoas com comorbidades e com deficiências permanentes.

A Janssen é produzida pela Johnson & Johnson e garante a proteção contra a enfermidade causada pelo coronavírus entre 15 e 21 dias após a aplicação (saiba mais aqui).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para apurar como será a distribuição do composto químico e se a orientação do Ministério da Saúde (para uso em público prioritário) será seguida, mas ainda não obteve retornos.

Leia mais:

BH vai receber mais 117 mil doses da AstraZeneca; confira a distribuição das vacinas por município

Fiocruz recebe nesta quarta IFA para mais 6 milhões de doses da AstraZeneca

Bolsonaro exonera Ricardo Salles, que pediu para deixar o Ministério do Meio Ambiente