Minas Gerais registrou 140 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), neste sábado (6).

Com a atualização, o número de óbitos pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 15.807.

Ainda de acordo com o informativo, 4.649 casos da doença foram registrados no estado de quinta (4) para sexta (5), fazendo com que o total de infectados em Minas seja de 767.061.

Desse acumulado, 690.116 pessoas se recuperaram da enfermidade, e 61.138 casos seguem em acompanhamento.

Queda nos indicadores em BH

Depois de um período de agravamento da pandemia, em janeiro, Belo Horizonte segue com os indicativos de controle do coronavírus em queda.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura da capital, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva na cidade saiu do alerta máximo nessa quinta (4), pela primeira vez neste ano, chegando a 68,4% nessa sexta-feira.

Segundo o informativo, a taxa de enfermaria continua no amarelo, com 48,4% de ocupação. Já o número médio de transmissão por infectado permanece em 0,88, no nível verde. Ou seja, cada cem pessoas infectadas transmitem o vírus a outras 88, em média. Como está abaixo de 1, a estatística sinaliza que a pandemia se mantém controlada. Esse é um dos menores níveis do fator Rt desde o início da pandemia.