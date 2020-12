Com 4.080 registros em 24 horas, o número de casos confirmados de Covid-19 em Minas Gerais chegou a 448.880, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira (9).

Segundo o levantamento, em um dia, 84 pessoas perderam a vida por conta de complicações da doença. Ao todo, 10.429 pacientes morreram por conta do vírus desde o início da pandemia, em março.

Ainda de acordo com o boletim, 407.178 pacientes se recuperaram da enfermidade, enquanto outros 31.273 seguem em acompanhamento médico.

Belo Horizonte é o epicentro da epidemia, com 54.409 infectados e 1697 mortes pelo novo coronavírus. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, atestou 38.743 casos e 721 óbitos. Dos 853 municípios mineiros, 682 registraram ao menos uma morte.

Única cidade livre do vírus, Cedro do Abaeté pode registrar o primeiro caso nos próximos dias. De acordo com a prefeitura local, a suspeita teve início nessa segunda (7), após um morador ter procurado atendimento médico com sintomas parecidos com os da Covid-19. Ele foi testado em RT-PCR, com emprego de swab nasal (haste flexível), e está internado.

Casos de reinfecção

Segundo informou a SES, até esta quarta-feira (9), 33 casos de reinfecção por Covid-19 foram notificados no Estado. Deste total, 15 estão em investigação, dois foram descartados como reinfecção. Outros 14 foram considerados inconclusivos, ou seja, faltaram dados que permitissem a análise, principalmente a disponibilidade de duas amostras de exame RT-PCR.

Pelo protocolo, a SES considera casos suspeitos de reinfecção, embora raros, aqueles em que o paciente apresente novo quadro clínico em período acima de 90 dias do primeiro episódio confirmado laboratorialmente.

Leia mais:

Minas investiga 15 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19

Hospital Lifecenter, na região Centro-Sul de BH, é vendido a grupo paulista por R$ 240 milhões