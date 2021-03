Em 24 horas, Minas registrou 7.490 novos casos de Covid-19, chegando a 971.379 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste domingo (14).

Conforme o levantamento, no período de um dia, 144 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, 20.650 mineiros já morreram por conta da enfermidade. Dos 853 municípios, 786 já confirmaram ao menos um óbito pelo vírus, o equivalente a 92% das cidades.

Por outro lado, 880.053 pacientes já se recuperaram da doença. Outros 70.676 seguem em observação, em isolamento social ou internados.

Vacinação

De acordo com dados do Vacinômetro, painel que monitora a imunização no Estado, 794.941 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid até a última sexta-feira (12). Destas, 367.143 receberam a segunda aplicação.

Foram contemplados com o medicamento profissionais da linha de frente, idosos, deficientes em residências inclusivas e índios que moram em aldeias, conforme determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

