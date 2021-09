Minas Gerais registrou 715 novos casos da Covid-19 em 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20). O Estado agora soma 2.112.758 infectados pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado.

O boletim da SES aponta que cinco pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus no período de um dia. O número de óbitos em território mineiro chegou a 54.085.

Segundo o levantamento, 2.026.456 pacientes são considerados recuperados da doença. Outras 32.217 pessoas seguem internadas, em acompanhamento.

Os números da pasta mostram que todos os municípios mineiros foram atingidos pelo novo coronavírus. Apenas 13 das 853 cidades não registraram mortes pela doença.

Vacinação

De acordo com o Painel Vacinômetro da SES, 44% dos mineiros com 18 anos ou mais já receberam as duas doses do imunizante, ou a dose única, ministrada pela Janseen. No total, Minas já recebeu 27.196.504 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Com relação à primeira dose da vacina, 14.375.637 mineiros receberam a aplicação. Desses, 6.839.075 receberam também a segunda dose. A vacina em dose única foi aplicada em 482.648 pessoas.

