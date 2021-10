Minas Gerais confirmou 75 mortes por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta terça-feira (5), já são 54.797 óbitos causados pelo vírus.

Conforme o levantamento, no período de um dia, 1.256 casos do coronavírus foram registrados no território, totalizando 2.150.012 testes positivos desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Ao todo, 2.065.270 mineiros se recuperaram da enfermidade. Outros 29.945 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Vacinação

De acordo com o Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha, quase 15 milhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid em Minas. Desse total, mais de 8 milhões receberam o reforço e 486 mil foram contemplados com a Janssen, administrada em dose única.

Conforme a secretaria, 82,5% da população mineira com 12 anos ou mais já tomou ao menos a primeira injeção. Em relação à segunda aplicação da proteção, 48,3% dos moradores a partir dessa idade foram completamente imunizados.

