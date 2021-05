Minas Gerais registrou o dia mais frio do ano nesta quarta-feira (19). A temperatura mínima foi marcada pelos termômetros em Monte Verde, no Sul de Minas, com 2,9°C. A menor temperatura de 2021 no Estado havida sido de 4,5°C, registrada no dia 21 de abril na cidade de Maria da Fé, localizada na mesma região.

As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Baixas temperaturas também foram verificadas em outras cidades do Sul de Minas nesta quarta-feira. Em Caldas foram 4,6°C e 5°C em Maria da Fé.

O frio deve permanecer na região nos próximos dias, com mínimas de 5°C durante as primeiras horas da manhã e possibilidade de geada.

Belo Horizonte

Na capital mineira, os termômetros podem chegar aos 28°C nesta quarta. A mínima registrada hoje foi de 13°C e a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 80%. Para o decorrer da semana, a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca.

Na quinta (20), a temperatura máxima prevista é de 28°C, com mínima de 14°C e umidade variando entre 30% e 70%.

