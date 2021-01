Mais de 15 mil pessoas já perderam a vida para a Covid-19 em Minas Gerais. Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado neste domingo (31), 15.060 mortes foram provocadas pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Só nas últimas 24 horas, 121 óbitos foram registrados no Estado.

Na quarta-feira (27), o território mineiro bateu recorde de mortes confirmadas em 24 horas ao atestar 216 vítimas da enfermidade. O levantamento também mostra que 734.486 pessoas já se infectaram pelo novo coronavírus em Mias. Em um dia, foram 4.518 novos casos confirmados de Covid-19.

Entre os mineiros que contraíram o vírus, 656.912 já se recuperaram da doença, ou seja, receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de dez dias e estão há 72h assintomáticos – sem a utilização de medicamentos sintomáticos – e sem intercorrências. Outros 62.514 seguem em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar.

Vacinados

Minas já vacinou 165.863 pessoas contra a Covid-19. A informação começou a ser divulgada na última quarta, em um “vacinômetro” idealizado pelo governo do Estado. Do total de imunizados, 151.815 são profissionais de saúde, 10.510 são idosos em asilos, 812 são pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.636 são indígenas.

Ainda segundo o levantamento, 496.160 doses da vacina contra a doença já foram distribuídas aos 853 municípios mineiros. A imunização em Minas começou última segunda-feira (18), quando as primeiras 577 mil doses de CoronaVac chegaram.

