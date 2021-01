Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 8.318 novos casos de Covid-19, chegando a 715.967 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quinta-feira (27).

Conforme o levantamento, em um dia, 155 pessoas perderam a vida pela doença no Estado. Ao todo, 14.699 óbitos já foram contabilizados. Na quarta-feira (27), o território bateu recorde de mortes confirmadas em 24 horas ao atestar 216 vítimas da enfermidade.

O número de recuperados, por outro lado, segue em crescimento. Segundo a SES, 638.744 mineiros já se curaram. Outros 62.524 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Belo Horizonte lidera o Estado em número de casos e mortes. A capital mineira já computou 84.254 testes positivos e 2.215 mortes. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 53.159 infectados e 798 vítimas.

‘Vacinômetro’

Minas Gerais já vacinou, até o momento, 136.897 pessoas contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governo do Estado, que lançou, na quarta-feira, um "vacinômetro". Qualquer pessoa pode acessar a ferramenta e acompanhar o número de imunizados e a quantidade de doses distribuídas.

A vacinação começou em território mineiro na última segunda-feira (18), quando as primeiras 577 mil doses de CoronaVac chegaram. Ainda segundo os dados do governo, do total de vacinados, 104.831 são profissionais de saúde (90,9%); 7.427 são idosos em asilos; 567 são pessoas com deficiência em residências inclusivas; e 2.393 são indígenas.

