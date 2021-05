Minas Gerais registrou 6.727 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (4). Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o novo coronavírus já contaminou 1.378.545 pessoas em todo o território mineiro. Os

Também em apenas um dia, 83 óbitos em decorrência da doença foram confirmados no Estado. Até o momento, a Covid-19 já matou 34.396 mineiros. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,5%, e a média de idade dos óbitos confirmados é de 69 anos. Apenas 34 municípios mineiros não registraram mortes pela enfermidade.

Já os recuperados da doença já somam 1.269.377 mineiros. Outros 74.772 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até a manhã desta terça, 3.470.355 de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, 1.727.709 tomaram a segunda aplicação e foram imunizados por completo, conforme dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de vacinação.

Para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 7.578.640 de doses do imunizante, sendo ​ 6.393.309 distribuídas aos municípios. As últimas 726.560 vacinas chegaram ao Estado nessa segunda (3) e serão destinadas à imunização de idosos com 60 a 64 anos, grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades.

Leia mais:

Lotes com 726 mil doses de vacinas vão imunizar idosos e pessoas com comorbidades em Minas

Vacinas da Pfizer estão armazenadas na Rede de Frio de BH em temperatura que pode chegar a -70º

BH retoma estoque para garantir 2ª dose da vacina contra a Covid-19