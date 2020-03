Subiu para 4 o número de casos confirmados para coronavírus (Covid-19) em Minas neste sábado (14). As vítimas são um homem de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e uma mulher de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Além desses, outras duas mulheres também estão com a doença. Ao todo, o Estado tem 297 casos sob suspeita. Em Belo Horizonte, o número de casos em investigação está em 115.

As informações são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com a pasta, o homem tem 65 anos e está hospitalizado. Já a mulher tem 37 anos e está em isolamento domiciliar. Ambos fizeram viagens ao exterior recentemente. Os países visitados pelos enfermos não foram informados.

Casos no Estado

Até o momento, conforme a SES, foram notificados 386 casos de infecção humana pela Covid-19 em Minas. Desses, 85 foram descartados. O número de cidades com casos em investigação subiu: eram 54 nessa sexta-feira (13) e somam 62 neste sábado. Os municípios com maiores informes de casos suspeitos têm se mantido ao longo dos dias. BH lidera, com 115 pessoas.

Em seguida, vêm Uberlândia (23), no Triângulo Mineiro; Contagem (17), na região metropolitana de BH; Juiz de Fora (11), na Zona da Mata; e Nova Lima e Betim, também na Grande BH, têm, respectivamente, 10 e 6 casos.

Veja todos os municípios aqui.

Casos no Brasil

Com boletim atualizado às 16h25 deste sábado, o Ministério da Saúde relata haver 121 casos confirmados no Brasil para a Covid-19. O número, porém, não conta com os dois casos inseridos nesta data pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Na prática, dessa forma, o número de pessoas com a doença já chega a 123. A inconsistência, segundo os órgãos, é natural devido ao tempo necessário para os dados serem enviados e computados de um Estado para o país.

Ao todo, o número de situações em investigação chegam a 1.496. Outras 1.413 pessoas passaram por e exames e já tiveram a enfermidade descartada no país.

