Minas Gerais registra, nesta quinta-feira (12), o segundo caso confirmado para o novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de uma mulher, de 38 anos, de Ipatinga, no Vale do Aço, que recentemente viajou para Israel. O primeiro caso é de uma mulher de Divinópolis (Centro-Oeste). Ao todo, são 289 casos em investigação. Outros 22 foram descartados.

Os dados foram divulgados nesta tarde pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Conforme a pasta, a segunda pessoa com caso positivo para a doença esteve em Israel entre os dias 20 e 29 de fevereiro. No mesmo dia em que retornou ao Brasil, começaram os sintomas de tosse e febre, com evolução para dor de garganta.

Ainda segundo a SES, a paciente não foi internada e está em isolamento domiciliar. Com sintomas iniciados no dia 29, a paciente procurou a rede de saúde, que realizou a coleta de material biológico no dia 4 deste mês. O sangue foi enviado para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), que o recebeu na última sexta-feira (6) e entregou o exame conclusivo nesta quinta.

Dados em Minas

O número de cidades com casos registrados em Minas subiu de 46, nessa quarta-feira (11), para 48, nesta quinta.

Em Belo Horizonte, 105 casos são investigados. Também há casos com investigação em Uberlândia (22), no Triângulo Mineiro; Contagem (16), Nova Lima (11), na Região Metropolitana de BH; e Juiz de Fora (9), na Zona da Mata mineira. Em Muriaé, na mesma região, uma criança que visitou a Europa recentemente é suspeita de ter contraído o vírus. Veja todas as cidades aqui.

Casos no Brasil

Em todo o país, o número já chega a 77 casos confirmados para coronavírus na tarde desta quinta-feira (12). Ao todo, o Brasil tem 1.422 casos suspeitos e outros 1.163 descartados.

O maior número de casos confirmados está em Em São Paulo, com 42 pessoas. Rio tem 16. Pernambuco identificou dois casos e entrou na lista do Ministério da Saúde. Paraná tem 6 casos; em seguida, vêm Rio Grande do Sul (4 casos), Distrito Federal e Bahia (2 casos) e Alagoas e Espírito Santo (1 caso cada).

