Minas Gerais confirmou 8.319 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta quarta-feira (13).

O número é o segundo maior desde o início da pandemia, em março do ano passado. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus em território mineiro chegou a 611.152.

No último sábado (9), o Estado bateu recorde ao registrar 8.399 testes positivos para a doença no período de um dia.

Ainda segundo o levantamento, de ontem para hoje, 144 pessoas perderam a vida por complicações do vírus, totalizando 12.894 óbitos. Dos 853 municípios mineiros, 718 já atestaram ao menos uma morte pela enfermidade.

A SES informou, ainda, que 544.448 pessoas já se recuperaram da Covid em Minas. Outros 53.810 pacientes seguem em acompanhamento médico.

Com 69.283 casos, Belo Horizonte lidera o Estado em número de infecções. A capital mineira também contabilizou 1.963 mortes pela doença. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 46.356 infectados e 760 óbitos.

Covid em BH

Os indicadores de monitoramento da pandemia seguem em estado de alerta em BH. De acordo com as informações do boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na terça-feira (12), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dedicados aos pacientes diagnosticados com a doença, é de 86,2% em hospitais das redes pública e privada da capital mineira.

