Voltou a ser obrigatório, a partir desta segunda-feira (3), o recadastramento de servidores inativos, em afastamento preliminar à aposentadoria e pensionistas especiais em Minas, cujo pagamento do benefício é feito pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O procedimento precisa ser realizado anualmente no mês de aniversário do beneficiário para que ele continue recebendo enquanto tiver direito.

Sendo assim, o recadastramento deve ser providenciado nesta segunda apenas para aniversariantes deste mês. Os demais beneficiários, segundo o Governo estadual, poderão aguardar o período oportuno de recadastramento de acordo com o mês de aniversário.

Todas as informações sobre locais de atendimento e documentos exigidos estão disponíveis no Portal do Servidor. Para o recadastramento, não haverá mais atendimento nas Administrações Fazendárias e no Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal - SIAT´s, vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda.

Quem precisar de informações adicionais sobre o procedimento, além do Portal do Servidor, também pode abrir chamado através do site do RH Responde.

Leia mais:

Casos confirmados da variante Ômicron em Minas sobem para 138; veja lista com cidades

Motoristas encaram lentidão nas rodovias mineiras na volta para casa após feriado prolongado