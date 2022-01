Motoristas enfrentam lentidão na volta para casa nas principais rodovias que cortam Minas Gerais na manhã desta segunda-feira (3). Há registros de lentidão em diversos pontos, causados por acidentes e redução de velocidade por conta da chuva que atinge a Grande BH.

Na BR-381, próximo a Ravena, há registros de lentidão em decorrência da quantidade de veículos desde domingo (2). Até o momento, nenhum acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

09:49h. - Sem destaques. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 3, 2022

Próximo a Santa Luzia, no sentido BH, motoristas podem usar o desvio por Taquaraçu. Em decorrência da chuva que atinge a região metropolitana da capital, o fluxo segue com lentidão.

A BR-262, que também funciona como sáida para cidades do Leste mineiro e o litoral capixaba, tem pontos afetados pela neblina, segundo a concessionária que administra a rodovia. Apesar de o tráfego fluir normalmente, a recomendação é de velocidade reduzida, farol baixo acesso e distância entre veículos.

Alguns trechos com chuva e neblina na BR-262/MG, reduza a velocidade, mantenha o farol baixo aceso e distância do veículo a frente! Tráfego flui normalmente. Informações e emergência ligue 0800-060 6000. — Triunfo Concebra (@triunfoconcebra) January 3, 2022

Em outro ponto, próximo a Betim, também na Grande BH, um engavetamento envolvendo quatro carros complicou o fluxo no começo da noite de domingo. Uma pessoa ficou ferida e foi levada a uma unidade de saúde da região. O trânsito já foi liberado no trecho.

Outra rodovia que passou por pontos de lentidão foi a BR-040. No domingo, um acidente em Santos Dumont, na Zona da Mata, provocou lentidão de dois quilômetros no sentido Rio de Janeiro e seis quilômetros no sentido Brasília. De acordo com a Via-040, que administra o trecho, não houve interdição no local, e o fluxo foi normalizado pouco antes das 19h.

18:48 - Santos Dumont (MG), Km 738, Fluxo livre nos 2 sentidos Ponto de Ref.: ponte sobre o Ribeirão Patrimônio dos Padres — Via 040 (@via040) January 2, 2022

