Ao registrar 5.554 novos casos de Covid-19 em 24 horas, Minas chegou a 798.711 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com o levantamento, em um dia, 190 mineiros perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, já são 16.595 óbitos pelo vírus no Estado. Dos 853 municípios mineiros, 755 já contabilizaram ao menos uma morte pela enfermidade.

Por outro lado, o número de recuperados da Covid já é de 723.139 em Minas. Os pacientes em acompanhamento médico ou em isolamento social somam 58.977.

Vacinação

Conforme o boletim, o Estado já vacinou 367.234 pessoas contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização. Destas, 79.374 já receberam a segunda dose do medicamento.

De acordo com o Vacinômetro, painel de monitoramento da SES, a primeira aplicação do fármaco foi feita em 338.591 profissionais de saúde da linha de frente; 20.594 idosos em asilos; 2.229 deficientes de residências inclusivas e 5.820 índios que vivem em aldeias.

Já a segunda dose foi disponibilizada para 70.945 trabalhadores da área da saúde; 6.956 idosos; 307 deficientes e 1.166 indígenas. Os grupos prioritários são definidos de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), que é seguido pelo Estado.

Imunização de idosos em BH

Neste sábado (13), Belo Horizonte inicia uma ação de imunização voltada para idosos de 86 a 88 anos que moram na capital mineira. Ao todo, 80 postos de saúde (veja a lista aqui) estarão abertos e a campanha voltada para este público específico se estenderá até a próxima sexta-feira (20).

A expectativa é imunizar cerca de 24 mil pessoas contra a Covid-19 nessa etapa. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar 46,4 mil doses da CoronaVac, suficiente para as duas doses que devem ser aplicadas.

Para receber a aplicação, basta que o idoso compareça ao local de sua preferência portando documento com foto, comprovante de residência e CPF. O horário de vacinação será de acordo com a idade. Das 9h às 12h, pessoas com 86 e 87 anos. Das 12h às 15h será a vez daquelas com 88 anos.

