O número de infectados pelo novo coronavírus em Minas Gerais atingiu, nesta segunda-feira (17), a marca de 175.715. As mortes provocadas pela doença alcançaram 4.223 registros. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta manhã, o Estado confirmou nas últimas 24 horas 1.313 novos pacientes com diagnóstico positivo da Covid-19 e 91 óbitos. Em Minas, a taxa de letalidade do vírus está em 2,3%.

Desde o início da pandemia, em março deste ano, 18.705 pessoas precisaram de internação hospitalar para tratar do coronavírus. Atualmente, 29.374 estão sendo acompanhadas, em isolamento social e hospitalizadas.

Do total de infectados no Estado, 142.118 conseguiram se livrar do vírus e hoje sao considerados recuperados.

Distribuição

Até o momento, 97% dos municípios mineiros (827 cidades) tiveram pelo menos uma vítima da enfermidade. Mortes foram confirmadas em 52% do território. Belo Horizonte lidera os registros da doença no Estado. Conforme a SES, a capital tem 808 mortes pelo vírus e 27.654 casos confirmados. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é a segunda cidade mais afetada, com 16.071 casos e 300 óbitos.

