Ao menos 23 municípios de Minas já decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas ocorridas no Estado. Contagem, na região metropolitana, foi a última a formalizar o documento nesta terça-feira (21) que permite receber auxílios do governo federal. BH também vai entrar na lista devido aos estragos na avenida Teresa Cristina no último domingo (19). Até o momento, 11 óbitos em decorrência dos temporais foram registrados no território mineiro.

As informações fazem parte do mais recente boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado também nesta terça. Estão em situação de calamidade por precipitação as cidades abaixo:

Vale do Rio Doce

Açucena

Córrego Novo

Engenheiro Caldas

Goiabeira

Itanhomi

Pingo D’água

Tarumirim

Zona da Mata

Astolfo Dutra

Coimbra

Muriaé

Nanuque

Reduto

Viçosa

Central

Diamantina

Itabirito

Ouro Preto

Paula Cândido

Região Metropolitana de BH

Ibirité

Rio Acima

Contagem

Norte

Ninheira

Rio Pardo de Minas

Sul

Santa Rita do Sapucaí

Mortes

Ainda segundo a Defesa Civil do Estado, as mortes ocasionadas pela chuva foram registradas em BH, Januária, Santa Rita do Sapucaí, Viçosa, Sete Lagoas (dois óbitos), Muriaé, Ibirité e Guapé, no Sul de Minas, onde três pessoas da mesma família morreram após cabeça d'água provocada por tempestade em uma cachoeira.

