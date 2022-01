Por conta das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais desde outubro do ano passado, 56.844 pessoas tiveram de sair de suas casas, conforme balanço da Defesa Civil Estadual desta quarta-feira (26). Até o momento, 406 cidades estão em situação de emergência.

O levantamento aponta que 8.101 moradores estão desabrigados, e outros 48.743 desalojados. O período chuvoso já deixou 25 mortos espalhados por 18 municípios mineiros. Entretanto, as vítimas da tragédia de Capitólio, no Sul do Estado, ainda não foram contabilizadas - elas serão incluídas após o fim das investigações.

Previsão do Tempo

Nesta quarta-feira, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo aberto e quente no Estado, com termômetros marcando até 30ºC na capital BH. Ao longo do dia, o céu deve se encobrir de nuvens, e pode haver novas pancadas isoladas em quase todo o Estado durante a noite.

