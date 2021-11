Ao menos 12 milhões de pessoas já concluíram o esquema de vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira (8), são 11.570.585 moradores que já receberam a segunda dose, somados a 491.404 pessoas que tomaram a dose única contra a doença.

Juntos, o público que cumpriu o calendário de vacinação chega a 12.061.989. O número corresponde a 66% da população acima dos 12 anos no Estado. Considerando inclusive o grupo abaixo da idade, são 56% da população mineira totalmente imunizada contra o vírus.

Mesmo com o andamento da vacinação, especialistas reforçam que a flexilização do uso da máscara ainda não é uma realidade em Minas. Para que o item comece a ser deixado de lado, a imunização total dos mineiros precisa chegar a pelo menos 80%, considerando todas as idades.

Nesta semana, cidades como a capital Belo Horizonte concluem a vacinação com segunda dose para todas as pessoas acima dos 18 anos. O calendário na capital segue ainda com a vacina para adolescentes e as doses de reforço, que por sua vez somam 1.107.654 aplicações.

