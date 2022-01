Mesmo com a trégua da chuva em diversas cidades mineiras, motoristas que precisam acessar rodovias federais e estaduais ainda se deparam com pontos de interdição. De acordo com balanço atualizado na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são 99 pontos com retenção parcial ou total no trânsito.

No total, são 16 pontos de interdição total das vias, além de 83 pontos com retenção parcial. Um dos principais pontos de atenção é a BR-381, altura de Nova Era, na região Central de Minas. O trecho está totalmente interditado nos dois sentidos há dias, sem previsão de liberação.

3h10 - BR 381, km 321 em Nova Era, INTERDIÇÃO TOTAL em ambos o sentidos. Sem previsão de liberação. Para identificar possíveis rotas alternativas utilizem aplicativos de mobilidade. IMPORTANTE!!! Verifiquem se a rota disponível é compatível com as dimensões de seu veiculo. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 19, 2022

Na região Centro-Oeste, també há interdição total na BR-262 em Córrego Danta. Por conta de erosão na pista, ambos os sentidos seguem interditados, ainda sem previsão de retomada do tráfego. Em ambas as interdições, a PRF alerta para que motoristas procurem rotas alternativas para passar pela região, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

