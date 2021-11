Após um final de semana chuvoso, Minas Gerais terá sol, temperaturas elevadas e redução das chuvas nos próximos dias. Nesta segunda (22) e terça-feira (23) a expectativa é que o ceu céu fique nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Norte, Noroeste, Central e Grande Belo Horizonte. A temperatura máxima no estado chega aos 36ºC e a mínima será de 9°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda nesta segunda, uma massa de ar carregada de umidade chega do oceano Atlântico Sul ao continente e deixa o tempo com muitas nuvens e chuva isolada em toda a faixa Leste do estado.

Na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25) há possibilidade de chuva isolada nas regiões Norte e Noroeste e céu nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões e na capital mineira, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura também sobe e a máxima prevista será de 36ºC e mínima de 10°C. Em BH, os termômetros alcançam 31ºC, com mínima de 18°C.



